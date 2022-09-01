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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта пообещал сюрприз фанатам «Барселоны» на трансферном рынке

 
01 Сентября 2022 • 19:02 Комментировать

В ближайшие часы «Барселона» объявит о подписании фланговых защитников – Маркоса Алонсо и Эктора Бельерина. Впрочем, на этом активная летняя трансферная кампания каталонского клуба не завершится. Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта анонсировал сюрприз для фанатов.

«Сделки по Алонсо и Бельерину оформлены. Но болельщиков ждёт ещё один сюрприз», - слова Лапорты в социальных сетях приводит журналист Херард Ромеро, ссылаясь на канал Jijanted FC в Twitch.

В настоящий момент «Барселона» готовится к гостевому матчу чемпионата Испании против «Севильи». Команды сойдутся лицом к лицу в субботу, 3 сентября.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Маркос Алонсо Эктор Бельерин Трансферы футбола - лето 2022
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