​Лапорта пообещал сюрприз фанатам «Барселоны» на трансферном рынке

В ближайшие часы «Барселона» объявит о подписании фланговых защитников – Маркоса Алонсо и Эктора Бельерина. Впрочем, на этом активная летняя трансферная кампания каталонского клуба не завершится. Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта анонсировал сюрприз для фанатов.

«Сделки по Алонсо и Бельерину оформлены. Но болельщиков ждёт ещё один сюрприз», - слова Лапорты в социальных сетях приводит журналист Херард Ромеро, ссылаясь на канал Jijanted FC в Twitch.

В настоящий момент «Барселона» готовится к гостевому матчу чемпионата Испании против «Севильи». Команды сойдутся лицом к лицу в субботу, 3 сентября.