​Хамес: «Готов пойти на понижение зарплаты ради «Валенсии»

Колумбийский футболист Хамес Родригес заявил о готовности вернуться в Европу. 31-летний атакующий полузащитник, ныне выступающий за «Аль-Райян» в Катаре, хотел бы примерить на себе футболку «Валенсии».

«Я готов пойти на понижение заработной платы ради переезда в «Валенсию». Если им нужен кто-то, кто будет помогать Эдинсону Кавани, я здесь», - высказался Хамес в программе El Chiringuito.

Напомним, что несколько дней назад «Валенсия» официально объявила о подписании контракта с Эдинсоном Кавани.

Хамес Родригес в своё время выступал в Испании за мадридский «Реал». Также в Европе колумбиец защищал цвета «Порту», «Монако», «Баварии» и «Эвертона».