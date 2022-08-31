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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хамес: «Готов пойти на понижение зарплаты ради «Валенсии»

 
31 Августа 2022 • 15:18 Комментировать

Колумбийский футболист Хамес Родригес заявил о готовности вернуться в Европу. 31-летний атакующий полузащитник, ныне выступающий за «Аль-Райян» в Катаре, хотел бы примерить на себе футболку «Валенсии».

«Я готов пойти на понижение заработной платы ради переезда в «Валенсию». Если им нужен кто-то, кто будет помогать Эдинсону Кавани, я здесь», - высказался Хамес в программе El Chiringuito.

Напомним, что несколько дней назад «Валенсия» официально объявила о подписании контракта с Эдинсоном Кавани.

Хамес Родригес в своё время выступал в Испании за мадридский «Реал». Также в Европе колумбиец защищал цвета «Порту», «Монако», «Баварии» и «Эвертона».

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Хамес Родригес Аль-Райян Трансферы футбола - лето 2022
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