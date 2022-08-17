​Марсело близок к завершению карьеры – он самый титулованный игрок в истории «Реала»

Известный защитник Марсело близок к тому, чтобы принять решение о завершении карьеры. Об этом на своих страницах рассказывает Marca.

По данным источника, предложения из Катара и МЛС не привлекли Марсело, и он всё сильнее склоняется к тому, чтобы повесить бутсы на гвоздь.

Марсело стал свободным агентом летом после 15 с половиной лет выступлений за «Реал». Бразилец остаётся самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба. Будучи игроком «сливочных», Марсело завоевал 25 трофеев.

Стоит сказать, что Марсело только 34 года. В таком возрасте футболисты редко завершают карьеру, особенно если говорить об игроках высокого класса.