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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сын Зидана может продолжить карьеру в каталонском клубе

12 Августа 2022 • 07:52 Комментировать

24-летний французский голкипер Лука Зидан, который является сыном экс-наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, может продолжить карьеру в испанском футболе.

Согласно информации, которой располагает инсайдер Николо Скира, заинтересованность в услугах вратаря проявляет «Жирона». Зидан может присоединиться к каталонской команде на правах свободного агента.

Напомним, что Лука является воспитанником академии «королевского» клуба. С октября 2020 года Зидан выступал за «Райо Вальекано». В прошедшем сезоне голкипер принял участие в восьми поединках Ла Лиги, в которых пропустил 13 голов.

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Жирона Лука Зидан Трансферы футбола - лето 2022
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