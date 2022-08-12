Сын Зидана может продолжить карьеру в каталонском клубе

24-летний французский голкипер Лука Зидан, который является сыном экс-наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, может продолжить карьеру в испанском футболе.

Согласно информации, которой располагает инсайдер Николо Скира, заинтересованность в услугах вратаря проявляет «Жирона». Зидан может присоединиться к каталонской команде на правах свободного агента.

Напомним, что Лука является воспитанником академии «королевского» клуба. С октября 2020 года Зидан выступал за «Райо Вальекано». В прошедшем сезоне голкипер принял участие в восьми поединках Ла Лиги, в которых пропустил 13 голов.