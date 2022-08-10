Голкипер «Алавеса» перебрался в «Альмерию»

«Алавес» вылетел по итогам прошлого сезона из испанской Примеры, однако голкипер клуба Фернандо Пачеко останется в высшей лиге - он договорился с вышедшей в высшую лигу «Альмерией» и стал ее голкипером.

Испанец, которому 30 лет, перебрался туда в качестве свободного агента, так как контракт Пачеко с «Алавесом» истек в конце июня. В общей сложности в составе баскского клуба Фернандо отыграл 252 матча, отстояв на ноль 76 из них.

В первом туре стартующего в конце недели чемпионата Испании «Альмерия» примет дома мадридский «Реал» - действующего чемпиона Испании. Игра пройдет 14 августа.