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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» может обратиться в прокуратуру из-за контрактов 4 своих игроков слухи

09 Августа 2022 • 15:26 Комментировать

Проводя дополнительную проверку, юристы «Барселоны» выявили потенциальные нарушения при подписании новых контрактов с Марком-Андре тер Штегеном, Херардом Пике, Френки де Йонгом и Клеманом Ленгле. Новые договоры с этими игроками были подписаны ещё при предыдущих руководителях осенью 2020 года. Юристы «Барселоны» видят «признаки недобросовестного управления». Проявляются они в суммах зарплат, которые резко вырастают после определённого периода.

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» может обратиться в прокуратуру. Если новые контракты будут признаны недействительными, то договоры Ленгле и тер Штегена истекут в конце сезона 2022/2023, а договор де Йонга – ещё через год. Что касается Пике, то он вроде бы уже согласился подписать новый контракт до экватора 2024 года с сокращением оклада.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Марк-Андре Тер Штеген Клеман Ленгле Френки де Йонг
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