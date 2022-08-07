​Росси вспомнил свой лучший сезон: «В Испании после Месси и Роналду шёл я»

Джузеппе Росси в своё время считался очень перспективным футболистом, но карьеру форварда погубила травма. Итальянец поделился воспоминаниями о своём лучшем сезоне.

«Я помню сезон 2010/2011 в «Вильярреале». Тогда я взорвался. Я играл стабильно и забил 32 гола в чемпионате и Лиге Европы. В Испании после Лионеля Месси и Криштиану Роналду дальше шёл я. Все крупные клубы хотели меня подписать», - сказал Росси AM.

В октябре 2011 года Джузеппе Росси получил очень серьёзный разрыв крестообразной связки. Футболист пропустил больше года.

В настоящий момент 35-летний Джузеппе Росси не имеет клуба.