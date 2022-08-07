«Барселона» решила выгнать одного из звёздных игроков

Руководство каталонской «Барселоны» планирует избавиться от одного из звездных нападающих, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Как стало известно Managing Barca, в шорт-лист «на выход» попали два форварда. Речь идет о голландце Мемфисе Депае и габонце Пьере-Эмерике Обамеянге.

Стоит отметить, что интерес к обоим футболистам проявляет лондонский «Челси», который испытывает нехватку качественных центрфорвардов.

В прошлом сезоне Ла Лиги Депай забил 12 голов и отдал два ассиста в 28 поединках. В свою очередь Обамеянг отметился 11 забитыми мячами и одной голевой передачей в 17 встречах.