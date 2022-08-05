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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Президент «Барселоны» объяснил, почему Левандовски «забрал» номер Депая

05 Августа 2022 • 15:44 Комментировать

Роберт Левандовски будет играть за «Барселону» под номером 9. В пятницу польский нападающий получил соответствующую игровую футболку во время своей презентации.

В прошлом сезоне девятый номер в «Барселоне» носил Мемфис Депай, который ещё остаётся в команде. По поводу этой ситуации высказался президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

«Решение о передаче номера 9 Левандовски принял клуб. Это связано с имиджевыми и рекламными соображениями. Мы приняли такое решение со всем уважением к Депаю», - сказал Лапорта во время пресс-конференции. 

Первый официальный матч сезона «Барселона» проведёт против «Райо Вальекано» 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Роберт Левандовски Мемфис Депай
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