Фелиш ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш в разговоре с представителями СМИ высказался касательно своего будущего.

«Я всегда стараюсь прогрессировать. Надеюсь, это будет мой сезон. Но пока не знаю, что будет дальше», - приводит слова португальского нападающего газета Marca.

Напомним, что в недавнем контрольном поединке против «Манчестер Юнайтед» Жоау отметился победным голом.

Фелиш – самый дорогой трансфер в истории «Атлетико». «Матрасники» купили его за 126 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги португалец отметился восемью голами и четырьмя ассистами в 24 поединках.