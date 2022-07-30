Дест не хочет покидать «Барселону»

Американский защитник Серджино Дест не думает об уходе из каталонской «Барселоны». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Футболист хочет остаться в столице Каталонии, несмотря на предложения других клубов о его трансфере.

21-летний фланговый защитник пополнял ряды «сине-гранатовых» в октябре 2020 года. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года.

В прошлом сезоне испанского чемпионата Серджино сыграл 21 поединок, в которых отметился тремя результативными передачами.