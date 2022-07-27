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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави – о Десте: «Он очень быстр и хорошо защищается»

27 Июля 2022 • 11:20 Комментировать

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес намекнул, что хочет оставить в команде защитника Серджино Деста. Напомним, что ранее появлялись слухи, согласно которым американец не входил в планы наставника «сине-гранатовых».

«Он очень быстр и хорошо защищается. Он отличный игрок, до сих пор очень молод и важен для нашего будущего», – сказал Хави на своей пресс-конференции.

Напомним, что Дест перебрался в каталонскую «Барселону» из амстердамского «Аякса» летом 2020 года. Ранее у футболиста также был вариант с переходом в мюнхенскую «Баварию», но американец выбрал переезд на «Камп Ноу».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Серджино Дест
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