Хави ответил на вопрос о будущем Пьянича в «Барселоне»

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал информацию о возможном расставании с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем.

«Мне нравится этот футболист, у него отличное видение поля. Миралем заточен на игру в атаку и имеет широкий технический арсенал. Мне понравилась его игра против «Ювентуса». Думаю, нужно дождаться закрытия трансферного окна», - передает слова специалиста газета Marca.

В сезоне-2021/2022 хавбек выступал на правах аренды за стамбульский «Бешикташ». Пьянич принял участие в 26 поединках и отметился четырьмя результативными передачами.