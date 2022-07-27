Анчелотти назвал четырёх игроков, которые больше не нужны «Реалу»

По итогам последних товарищеских матчей главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял решение о расставании с несколькими футболистами. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Как стало известно источнику, итальянский наставник больше не заинтересован в сотрудничестве с фланговым защитником Альваро Одриосолой, вингером Лукасом Васкесом и нападающим Борхой Майоралем. Также команду покинет форвард Мариано Диас.

Напомним, что через две недели «сливочные» проведут матч за суперкубок Европы против франкфуртского «Айнтрахта». Встреча победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы запланирована на 10 августа.