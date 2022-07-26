Денис Черышев испытывает трудности с поиском нового клуба

Полузащитник сборной России Денис Черышев, который этим летом покинул «Валенсию» в статусе свободного агента, до сих пор не определился с новым клубом. Об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Согласно сведениям источника, у 31-летнего россиянина возникли трудности в поиске команды. В настоящий момент Денис не ведет переговоров ни с одним из клубов. По этой причине полузащитник самостоятельно ведет подготовку к новому сезону.

Напомним, что всю свою карьеру Черышев провел в чемпионате Испании. Денис отметился выступлениями за мадридский «Реал», «Вильярреал» и «Валенсию».