«Реал» близок к трансферу нападающего

Нападающий Борха Майораль близок к уходу из мадридского «Реала» в нынешнее трансферное окно. Согласно информации газеты Marca, футболист может перейти в стан более скромного клуба испанского чемпионата.

Как сообщает источник, в подписании нападающего заинтересован «Хетафе». Стороны уже провели предварительные переговоры и достигли принципиальной договоренности по трансферу.

Сумма сделки оценивается в десять миллионов евро. Ожидается, что Борха подпишет с «Хетафе» долгосрочный трудовой договор.

В минувшем сезоне форвард играл за «Хетафе» на правах аренды. Он отметился шестью голами в 18 встречах Ла Лиги.