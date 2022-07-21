«Атлетико» лишился одного из нападающих

Форвард мадридского «Атлетико» Борха Гарсер покинул столичный коллектив и присоединился к «Тенерифе». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

22-летний футболист будет выступать за «Тенерифе» на правах аренды до завершения следующего сезона.

В минувшей кампании Гарсер играл в аренде за клуб «Леганес». Нападающий принял участие в 28 поединках Сегунды, в которых отметился пятью забитыми мячами (один – с пенальти) и одной результативной передачей.

Добавим, что «Тенерифе» в прошлом сезоне уступил «Жироне» по сумме двух игр в финале плей-офф за выход в Ла Лигу.