«Райо Вальекано» проявляет интерес к Брайтвайту

Новичок Ла Лиги «Райо Вальекано» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Мартину Брайтвайту.

Датский форвард уже давно перестал попадать в стартовый состав каталонского клуба, а главный тренер «Барселоны» Хави дал понять, что футболист не входит в его планы на новый сезон.

Брайтвайт не хотел уходить из «Барсы», но после того, как Хави не взял его в североамериканское предсезонное турне, он изменил свое решение.

Ранее была информация, что Брайтвайт может перейти в «Аякс». Еще одним новым клубом для форварда может стать «Райо Вальекано», сообщает SPORT.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 4 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.