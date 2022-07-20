Эрик Гарсия рассказал, что думает о Левандовски

Защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о переходе нападающего Роберта Левандовски из мюнхенской «Баварии».

«Для защитника лучше всего, когда Левандовски играет за твою команду. Роберт – форвард мирового класса. Уверен, что он поможет нам. Очень ждем, когда Левандовски присоединится к нам на поле», - передает слова футболиста газета Marca.

Левандовски присоединился к «сине-гранатовым» на этой неделе. Он был приобретен у мюнхенской «Баварии» за 45 миллионов евро. Между польским бомбардиром и каталонским грандом подписан трехлетний трудовой договор.