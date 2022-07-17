Луис Суарес назвал главный критерий при выборе нового клуба

Звездный ветеран Луис Суарес, который находится в статусе свободного агента после ухода из мадридского «Атлетико», поделился своими планами на будущее.

Как информирует Mundo Deportivo, 35-летний нападающий желает продолжить свою карьеру в европейском клубе, который в новом сезоне примет участие в Лиге чемпионов. Ожидается, что форвард примет решение по своему будущему до конца следующей недели.

В Европе Суарес известен по успешным выступлениям за «Ливерпуль» и каталонскую «Барселону». Последние два сезона бомбардир провел в составе мадридского «Атлетико».