Рафинья: «Надеюсь сделать для «Барселоны» хотя бы половину того, что сделали Роналдиньо и Неймар»

Новичок «Барселоны» Рафинья Диас прокомментировал свой переход.

25-летний бразилец официально стал игроком «Барселоны» в среду, перебравшись из «Лидса». Сумма трансфера составила 58 млн евро без учёта бонусов.

«Играть за «Барселону» – моя давняя мечта, – признался Рафинья в интервью после перехода. – Об этом мечтал не только я, но и вся моя семья. Все, кто знает меня с детства, могут подтвердить мою любовь к этому клубу. Теперь я хочу помочь «Барселоне» снова стать той самой «Барселоной».

Я ненавижу проигрывать – я всегда стремлюсь к победам. Я отдаю все силы во время матчей и на тренировках, чтобы побеждать и совершенствоваться.

Я видел игру Роналдиньо в «Барсе», а позднее наблюдал за Неймаром. Надеюсь дать клубу хотя бы половину того, что в своё время дали они», – заявил футболист.