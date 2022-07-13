Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья: «Надеюсь сделать для «Барселоны» хотя бы половину того, что сделали Роналдиньо и Неймар»

13 Июля 2022 • 22:44 Комментировать (1)

Новичок «Барселоны» Рафинья Диас прокомментировал свой переход.

25-летний бразилец официально стал игроком «Барселоны» в среду, перебравшись из «Лидса». Сумма трансфера составила 58 млн евро без учёта бонусов.

«Играть за «Барселону» – моя давняя мечта, – признался Рафинья в интервью после перехода. – Об этом мечтал не только я, но и вся моя семья. Все, кто знает меня с детства, могут подтвердить мою любовь к этому клубу. Теперь я хочу помочь «Барселоне» снова стать той самой «Барселоной».

Я ненавижу проигрывать – я всегда стремлюсь к победам. Я отдаю все силы во время матчей и на тренировках, чтобы побеждать и совершенствоваться.

Я видел игру Роналдиньо в «Барсе», а позднее наблюдал за Неймаром. Надеюсь дать клубу хотя бы половину того, что в своё время дали они», – заявил футболист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Барселона Неймар Рафинья Диас Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
00:36 · Италия. Серия А
«Вильярреал» запрашивает 50 млн за футболиста, на которого претендует «Ювентус»
00:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» собирается поднять цены на билеты и абонементы
00:24 · Испания. Ла Лига
Хави прокомментировал ничью «Барселоны» в матче с командой из пятой испанской лиги
00:09 · Испания. Ла Лига
«Барселона» презентует Дембеле как трансферное приобретение
13 Июля
23:28 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» считает цену на Исака слишком высокой
22:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» больше не претендует на Кунде
22:44 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «Надеюсь сделать для «Барселоны» хотя бы половину того, что сделали Роналдиньо и Неймар» 1
22:40 · Англия. Премьер-лига
Ещё одним претендентом на Кунде стал «Тоттенхэм»
21:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» официально объявит о продлении контракта Дембеле уже завтра
21:06 · Англия. Премьер-лига
Руни – о Суаресе: «Очень его уважаю, но мне нужны голодные игроки»
21:01 · Англия. Премьер-лига
Санья хочет видеть Кунде в «Челси»: «В чём-то он даже лучше Рюдигера»
20:44 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет продать Себальоса, но пока нет желающих
20:35 · Германия. Бундеслига
«Барселона» не будет спешить с трансфером Левандовски 3
20:30 · Испания. Ла Лига
Торрейра может переехать в Ла Лигу
20:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует завершить трансфер Кунде на следующей неделе
Все новости
Рекомендуем