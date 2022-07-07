«Реал» даёт новый контракт Себальосу

Мадридский «Реал» заинтересован в пролонгации сотрудничества с испанским полузащитником Дани Себальосом, об этом посредством социальной сети информирует инсайдер Экрем Конур.

По сведениям журналиста, руководство «королевского клуба» вступило в переговоры с игроком и сделало ему предложение. Испанский гранд готов продлить трудовое соглашение с Себальосом до середины 2025 года.

Напомним, что Дани является игроком «сливочных» с 2017 года. За это время полузащитник два раза уходил в аренду в лондонский «Арсенал».

В прошлом сезоне Себальос принял участие в 11 поединках чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями.