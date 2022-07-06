Кесси рассказал, как стал «Президентом»

Новобранец «Барселоны» Франк Кесси рассказал, почему носит прозвище «Президент». Как оказалось, 25-летний футболист однажды пошутил подобным образом в своем новом клубе, и с тех пор к нему приклеилось это прозвище.

- Как-то, приехав на тренировку в новом клубе, я припарковался на месте, на котором паркуется президент клуба. Выскочил охранник, закричал, чтобы я переставил машину в другое место, потому что это, дескать, парковка президента. А я сказал ему - так я теперь новый президент, - цитирует Кесси испанское издание Sport.

Кесси подписал контракт с «Барселоной» на правах свободного агента, ранее он выступал за «Милан».