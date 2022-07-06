Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кесси рассказал, как стал «Президентом»

06 Июля 2022 • 23:13 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
14.08 16:00

Новобранец «Барселоны» Франк Кесси рассказал, почему носит прозвище «Президент». Как оказалось, 25-летний футболист однажды пошутил подобным образом в своем новом клубе, и с тех пор к нему приклеилось это прозвище.

- Как-то, приехав на тренировку в новом клубе, я припарковался на месте, на котором паркуется президент клуба. Выскочил охранник, закричал, чтобы я переставил машину в другое место, потому что это, дескать, парковка президента. А я сказал ему - так я теперь новый президент, - цитирует Кесси испанское издание Sport.

Кесси подписал контракт с «Барселоной» на правах свободного агента, ранее он выступал за «Милан».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Франк Кесси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
00:23 · Италия. Серия А
У Демме появились варианты продолжения карьеры в Италии и Испании
00:11 · Испания. Ла Лига
Менди хочет заключить с «Реалом» новый контракт
06 Июля
23:13 · Испания. Ла Лига
Кесси рассказал, как стал «Президентом»
22:50 · Испания. Ла Лига
Новичок «Барселоны» Кристенсен: «Не люблю усложнять игру»
22:43 · Испания. Ла Лига
В Италии считают, что Дибала перейдет в мадридский «Атлетико»
22:11 · Италия. Серия А
Мората хочет вернуться в «Ювентус»
21:14 · Англия. Премьер-лига
Испанские СМИ назвали главную проблему в сделке по продаже де Йонга в «Манчестер Юнайтед»
20:21 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг предпочёл «Челси» трём зарубежным топ-клубам
18:20 · Испания. Ла Лига
​Экс-игрок «Зенита» Витсель перешёл в «Атлетико» официально
17:59 · Испания. Ла Лига
«Сельта» нацелена приобрести голкипера «Барселоны»
17:56 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» перебил предложение «Севильи» по Маркао, но игрок хочет в Испанию
17:24 · Испания. Ла Лига
От Пике отписалось пять миллионов подписчиков после разрыва с Шакирой
16:58 · Испания. Ла Лига
Хоакин подписал новый контракт с «Бетисом»
16:31 · Испания. Ла Лига
Анчелотти видит в Майорале дублёра Бензема
15:54 · Англия. Премьер-лига
Миленкович привлёк внимание мадридского «Атлетико» и «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем