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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Экс-игрок «Зенита» Витсель перешёл в «Атлетико» официально

06 Июля 2022 • 18:20 Комментировать

«Атлетико» на страницах своего официального сайта объявил о пополнении в составе команды. Годичный контракт с «матрасниками» подписал 33-летний бельгийский полузащитник Аксель Витсель.

Аксель Витсель перебрался в «Атлетико» в статусе свободного агента после истечения срока контракта с дортмундской «Боруссии». В России этого футболиста знают главным образом по выступлениям за «Зенит» в 2012-2016 годах.

«Атлетико» в настоящий момент готовится к старту сезона 2022/2023. Новый чемпионат Испании по обыкновению начнётся в августе.

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Евро-Футбол.Ру,
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