​В «Барселоне» сообщили о договорённости с Гави

Талантливый полузащитник Гави в ближайшие сезоны будет продолжать играть за «Барселону». Информацию подтвердил Матеу Алемани, занимающий должность спортивного директора каталонского клуба.

«Гави на 100% будет продолжать играть за «Барселону». У нас есть договорённость», - сказал Алемани, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Действующий трудовой договор Гави с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2023 года.

17-летний Гави успел провести за первую команду «Барселоны» 46 матчей. На счету полузащитника два гола и шесть результативных передач.