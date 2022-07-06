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Чемпионат Испании. Ла Лига

​В «Барселоне» сообщили о договорённости с Гави

06 Июля 2022 • 14:35 Комментировать

Талантливый полузащитник Гави в ближайшие сезоны будет продолжать играть за «Барселону». Информацию подтвердил Матеу Алемани, занимающий должность спортивного директора каталонского клуба.

«Гави на 100% будет продолжать играть за «Барселону». У нас есть договорённость», - сказал Алемани, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Действующий трудовой договор Гави с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2023 года.

17-летний Гави успел провести за первую команду «Барселоны» 46 матчей. На счету полузащитника два гола и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Матеу Алемани Гави
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