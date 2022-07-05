Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус: «Я большой поклонник Бензема»

05 Июля 2022 • 21:33 Комментировать

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился мыслями о своём одноклубнике Кариме Бензема.

«Бензема давно был для меня примером для подражания. Я большой поклонник Карима, и возможность играть с ним сейчас – нечто невероятное. Недавно в своём интервью он назвал меня в числе пяти лучших футболистов мира, и я очень счастлив, что он так считает», – сказал бразилец.

В прошедшей кампании Винисиус Жуниор провёл 52 поединка за «сливочных» во всех турнирах, отметившись 22 голами и 20 результативными передачами. 21-летний игрок помог «Реалу» выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
22:32 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт пытается остаться в «Барселоне»
22:31 · Испания. Ла Лига
Винисиус рассказал, считает ли себя одним из лучших футболистов мира
22:06 · Испания. Ла Лига
Пике залечит травму до следующей недели
21:57 · Испания. Ла Лига
Кесси пояснил, почему выбрал «Барселону»
21:33 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Я большой поклонник Бензема»
20:56 · Англия. Премьер-лига
Стал известен фактор, который позволит «Челси» выиграть борьбу у «Барселоны» за Кунде
20:41 · Испания. Ла Лига
Винисиус – о «Золотом мяче»: «Это то, что должно произойти само собой»
18:27 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» повесила ценник на Брайтвайта слухи
17:02 · Испания. Ла Лига
Васкес раскрыл секрет успеха Анчелотти
16:30 · Испания. Ла Лига
​«Реал» готов продать Менди после прихода Рюдигера слухи
16:01 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» не может зарегистрировать Кесси и Кристенсена
15:16 · Англия. Премьер-лига
Мончи: «Кунде интересуются не только в Англии»
14:09 · Италия. Серия А
Директор «Фиорентины» Праде прокомментировал интерес клуба к Пучу
13:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» интересуется молодым защитником из Лиги 1
12:53 · Испания. Ла Лига
Нико Гонсалес подумывает об уходе из «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем