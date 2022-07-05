Винисиус: «Я большой поклонник Бензема»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился мыслями о своём одноклубнике Кариме Бензема.

«Бензема давно был для меня примером для подражания. Я большой поклонник Карима, и возможность играть с ним сейчас – нечто невероятное. Недавно в своём интервью он назвал меня в числе пяти лучших футболистов мира, и я очень счастлив, что он так считает», – сказал бразилец.

В прошедшей кампании Винисиус Жуниор провёл 52 поединка за «сливочных» во всех турнирах, отметившись 22 голами и 20 результативными передачами. 21-летний игрок помог «Реалу» выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов.