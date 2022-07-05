Нападающий Мартин Брайтвайт не входит в список игроков «Барселоны», на которых Хави рассчитывает в наступающем сезоне. Каталонцы готовы продать 31-летнего игрока и хотят получить за него 8 миллионов евро, о чём рассказывает OneFootball.

По данным источника, в услугах Мартина Брайтвайта заинтересованы два клуба из Английской премьер-лиги.

Мартин Брайтвайт выступает за «Барселону» с февраля 2020 года после перехода из «Леганеса» вне рамок трансферного окна. С тех пор датский нападающий провёл 57 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.