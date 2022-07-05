Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» повесила ценник на Брайтвайта слухи

05 Июля 2022 • 18:27 Комментировать

Нападающий Мартин Брайтвайт не входит в список игроков «Барселоны», на которых Хави рассчитывает в наступающем сезоне. Каталонцы готовы продать 31-летнего игрока и хотят получить за него 8 миллионов евро, о чём рассказывает OneFootball.

По данным источника, в услугах Мартина Брайтвайта заинтересованы два клуба из Английской премьер-лиги.

Мартин Брайтвайт выступает за «Барселону» с февраля 2020 года после перехода из «Леганеса» вне рамок трансферного окна. С тех пор датский нападающий провёл 57 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мартин Брайтвайт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
18:27 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» повесила ценник на Брайтвайта слухи
17:02 · Испания. Ла Лига
Васкес раскрыл секрет успеха Анчелотти
16:30 · Испания. Ла Лига
​«Реал» готов продать Менди после прихода Рюдигера слухи
16:01 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» не может зарегистрировать Кесси и Кристенсена
15:16 · Англия. Премьер-лига
Мончи: «Кунде интересуются не только в Англии»
14:09 · Италия. Серия А
Директор «Фиорентины» Праде прокомментировал интерес клуба к Пучу
13:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» интересуется молодым защитником из Лиги 1
12:53 · Испания. Ла Лига
Нико Гонсалес подумывает об уходе из «Барселоны»
12:34 · Испания. Ла Лига
Названа причина, из-за которой «Барселона» хочет избавиться от Френки де Йонга
12:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» серьёзно поднимет зарплату Родриго
11:55 · Англия. Премьер-лига
Алонсо – главная цель «Барселоны» на позицию левого защитника
11:31 · Англия. Премьер-лига
Испанские СМИ: «Вероятность, что «Барселона» подпишет Роналду, равна нулю»
11:21 · Англия. Премьер-лига
Раскрылись ещё некоторые детали контракта Холанна с «Манчестер Сити»
11:03 · Испания. Ла Лига
Сразу 3 игрока «Реала» близки к новому контракту
10:55 · Испания. Ла Лига
Раскрыты новые детали переговоров Дембеле и «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем