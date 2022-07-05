Раскрыты новые детали переговоров Дембеле и «Барселоны»

Атакующий полузащитник Усман Дембеле продолжает вести переговоры с руководством каталонской «Барселоны» о подписании нового трудового соглашения.

Как сообщил посредством социальной сети инсайдер Фабрицио Романо, стороны обсуждают краткосрочный трудовой договор. «Сине-гранатовые» могут заключить с французским вингером контракт до середины 2024 года.

Источник отмечает, что стороны настроены оптимистично и уверены в подписании договора.

В настоящий момент Дембеле является свободным агентом. Его контракт с каталонским топ-клубом истек в конце прошлого месяца.