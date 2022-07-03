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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Винисиус подпишет «звёздный» контракт с «Реалом»

03 Июля 2022 • 21:40 Комментировать

«Винисиус получит звёздный статус, когда подпишет новый контракт с «Реалом», - говорится в материале, который был опубликован на страницах испанского издания Marca. В скором времени бразильский форвард выйдет из отпуска и, прежде чем приступить к работе, поставит подпись в новом трудовом соглашении. Этот договор подчеркнёт тот факт, что «Реал» связывает с Винисиусом долгосрочное будущее. Дело не только в сроке контракта, но и в окладе – бразилец станет одним из наиболее высокооплачиваемых игроков команды.

Отмечается, что в контракте Винисиуса Жуниора будет прописана сумма отступных в размере 1 миллиарда евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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