​Винисиус подпишет «звёздный» контракт с «Реалом»

«Винисиус получит звёздный статус, когда подпишет новый контракт с «Реалом», - говорится в материале, который был опубликован на страницах испанского издания Marca. В скором времени бразильский форвард выйдет из отпуска и, прежде чем приступить к работе, поставит подпись в новом трудовом соглашении. Этот договор подчеркнёт тот факт, что «Реал» связывает с Винисиусом долгосрочное будущее. Дело не только в сроке контракта, но и в окладе – бразилец станет одним из наиболее высокооплачиваемых игроков команды.

Отмечается, что в контракте Винисиуса Жуниора будет прописана сумма отступных в размере 1 миллиарда евро.