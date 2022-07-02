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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» не улучшит предложение Дембеле слухи

02 Июля 2022 • 17:44 Комментировать

Будущее Усмана Дембеле остаётся неопределённым. В первый день июля француз обрёл статус свободного агента – он не торопится принимать предложение «Барселоны» с понижением заработной платы на 40%. При этом каталонский клуб дал понять, что более высокого предложения не последует. Об этом рассказывает Daily Mail.

Таким образом, Дембеле нужно решать – либо принимать предложение «Барселоны», которое лежит на столе, либо искать новое место работы.

Напомним, что зимой Усман Дембеле отстранялся от работы с командой по причине нежелания подписать новый контракт с «Барселоной».  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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