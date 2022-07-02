Будущее Усмана Дембеле остаётся неопределённым. В первый день июля француз обрёл статус свободного агента – он не торопится принимать предложение «Барселоны» с понижением заработной платы на 40%. При этом каталонский клуб дал понять, что более высокого предложения не последует. Об этом рассказывает Daily Mail.

Таким образом, Дембеле нужно решать – либо принимать предложение «Барселоны», которое лежит на столе, либо искать новое место работы.

Напомним, что зимой Усман Дембеле отстранялся от работы с командой по причине нежелания подписать новый контракт с «Барселоной».