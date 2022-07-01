«Барселона» надеется приобрести Кунде за 45 млн евро

«Барселона» рассчитывает, что для покупки у «Севильи» Жюля Кунде будет достаточно 45 млн евро.

Фаворитом в борьбе за 23-летнего центрального защитника считался лондонский «Челси», но сам француз, как сообщается в СМИ, предпочитает вариант продолжения карьеры в «Барселоне». По сведениям журналиста Херарда Ромеро, каталонский гранд готов выложить за Кунде порядка 45 млн евро и рассчитывает, что этого должно хватить. В настоящий момент боссы «сине-гранатовых» ждут согласия «Севильи» по некоторым деталям сделки, прежде чем переговоры будут продолжены.

Жюль Кунде провёл 44 матча за «Севилью» в прошедшем сезоне. Его контракт истекает через два года.