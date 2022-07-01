Защитник «Атлетико» переедет в Грецию

Защитник Шиме Врсалько продолжит свою карьеру в Греции, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, игрока хочет подписать «Олимпиакос». Между сторонами уже существуют договорённости. В текущий момент латераль является свободным агентом.

Последним клубом Врсалько был мадридский «Атлетико», за который он выступал с 2016 года, но «матрасники» решили не подписывать с футболистом новое соглашение.

Всего за столичный клуб у Шиме 99 матчей, в которых он сумел забить три мяча и отдать 10 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает 30-летнего хорвата в пять млн евро.