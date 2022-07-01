Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Атлетико» переедет в Грецию

01 Июля 2022 • 21:36 Комментировать

Защитник Шиме Врсалько продолжит свою карьеру в Греции, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, игрока хочет подписать «Олимпиакос». Между сторонами уже существуют договорённости. В текущий момент латераль является свободным агентом.

Последним клубом Врсалько был мадридский «Атлетико», за который он выступал с 2016 года, но «матрасники» решили не подписывать с футболистом новое соглашение.

Всего за столичный клуб у Шиме 99 матчей, в которых он сумел забить три мяча и отдать 10 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает 30-летнего хорвата в пять млн евро.

 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Атлетико Мадрид Шиме Врсалько
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
22:37 · Голландия. Эредивизие
Люк де Йонг переходит в ПСВ официально
22:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» надеется приобрести Кунде за 45 млн евро
21:37 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Тоттенхэм» заплатит «Барселоне» за аренду Ленгле
21:36 · Испания. Ла Лига
Защитник «Атлетико» переедет в Грецию
21:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» впервые не проигнорировала предложение «Барселоны» по Левандовски
20:59 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» принял предложение «Барселоны» по Рафинье
20:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов перехватить главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
20:20 · Англия. Премьер-лига
Ленгле дал согласие на переход в «Тоттенхэм» на правах аренды
15:50 · Россия. Премьер-лига
Сенников сравнил Эджуке с Винисиусом
14:45 · Россия. Премьер-лига
Круговой: Марсело — эталон крайнего защитника в футболе
14:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не смог договориться по трансферу Кунде
14:07 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле стал свободным агентом
13:59 · Испания. Ла Лига
Бывший защитник «ПСЖ» и «Тоттенхэма» стал свободным агентом официально
12:07 · Англия. Премьер-лига
Мёлестен: «Де Йонг может помочь «МЮ» доминировать в матчах»
12:01 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» сообщил об уходе защитника сборной Хорватии официально
Все новости
Рекомендуем