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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» показал новую форму в оригинальном цвете фото

01 Июля 2022 • 11:24 Комментировать (2)

Мадридский «Реал» представил новый комплект гостевой экипировки на следующий сезон. Об этом сообщается на официальном сайте «королевского клуба».

Новая форма мадридского коллектива выполнена в фиолетовом цвете с черными вставками на рукавах и воротнике. Техническим партнером «сливочных» является немецкий производитель спортивной экипировки Adidas.

Первый матч в новой форме подопечные Карло Анчелотти проведут против туринского «Ювентуса» в рамках турне по США. Встреча состоится 30 июля в городе Лос-Анджелес.

В прошлом сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов.

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Реал Мадрид
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