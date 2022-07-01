Мадридский «Реал» представил новый комплект гостевой экипировки на следующий сезон. Об этом сообщается на официальном сайте «королевского клуба».

Новая форма мадридского коллектива выполнена в фиолетовом цвете с черными вставками на рукавах и воротнике. Техническим партнером «сливочных» является немецкий производитель спортивной экипировки Adidas.

Первый матч в новой форме подопечные Карло Анчелотти проведут против туринского «Ювентуса» в рамках турне по США. Встреча состоится 30 июля в городе Лос-Анджелес.

В прошлом сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов.