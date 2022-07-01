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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике будет судиться с Шакирой после расставания из-за измены

01 Июля 2022 • 09:56 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике намерен судиться со своей бывшей подругой Шакирой, бросившей игрока из-за измены. Популярная певица хочет уехать из Испании в Майами и забрать с собой детей. При этом Пике категорически против такого решения экс-возлюбленной.

Как сообщает Marca, стороны намерены решить вопрос с опекой при помощи юристов. Адвокаты Пике и Шакиры пытаются найти компромисс, который устроил бы обоих родителей.

35-летний защитник выступает за каталонскую «Барселону» с июля 2008 года. Его действующий контракт с «сине-гранатовыми» истекает в 2024 году.

В прошлом сезоне Херард сыграл 27 матчей в чемпионате Испании, забил гол, получил восемь желтых карточек и один раз был удален с поля.

Мисс «Бум-Бум» - о Пике, изменившем Шакире: «Он каждый день писал о моей заднице и присылал откровенные фото»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Шакира
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