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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хесе рассказал, что помешало ему выиграть «Золотой мяч»

01 Июля 2022 • 09:20 Комментировать

Испанский нападающий Хесе Родригес, поигравший за мадридский «Реал» и французский «ПСЖ», вспомнил о своем заявлении о «Золотом мяче». На старте карьеры он сказал, что непременно выиграет эту награду.

«Наверное, в тот момент я был очень уверен в своих силах. Однако затем я получил тяжелую травму, которая помешала многим моим планам. Не знаю, выиграл бы я «Золотой мяч», однако без того повреждения, думаю, до сих пор бы играл за «Реал», - передает слова форварда AS.

Хесе – воспитанник футбольной академии «королевского клуба». Он выступал за мадридцев с 2013 по 2016 год. На его счету 18 голов и 15 результативных передач в 94 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Хесе Родригес
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