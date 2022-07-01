Хесе рассказал, что помешало ему выиграть «Золотой мяч»

Испанский нападающий Хесе Родригес, поигравший за мадридский «Реал» и французский «ПСЖ», вспомнил о своем заявлении о «Золотом мяче». На старте карьеры он сказал, что непременно выиграет эту награду.

«Наверное, в тот момент я был очень уверен в своих силах. Однако затем я получил тяжелую травму, которая помешала многим моим планам. Не знаю, выиграл бы я «Золотой мяч», однако без того повреждения, думаю, до сих пор бы играл за «Реал», - передает слова форварда AS.

Хесе – воспитанник футбольной академии «королевского клуба». Он выступал за мадридцев с 2013 по 2016 год. На его счету 18 голов и 15 результативных передач в 94 поединках.