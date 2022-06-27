​«Барселона» ищет нового соперника для Кубка Жоана Гампера, «Рома» неожиданно отказалась играть

Из года в год «Барселона» проводит Кубок Жоана Гампера, состоящий из одного матча. В 2022 году соперником каталонской команды должна была стать итальянская «Рома». Тем не менее, римляне в одностороннем порядке и без объяснения причин расторгли контракт, о чём сообщается на клубном сайте «Барселоны».

Теперь каталонский клуб ищет нового соперника для проведения матча. Он должен состояться 6 августа.

Кубок Жоана Гампера считается одним из старейших турниров, который проводится из года в год. Он назван в честь основателя «Барселоны».

Отметим, что в прошлом году соперником «Барселоны» в Кубке Жоана Гампера был «Ювентус». Каталонцы победили со счётом 3:0.