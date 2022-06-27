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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес выбрал себе новый клуб

27 Июня 2022 • 09:50 Комментировать

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Луис Суарес покинул Европу и трудоустроился в Южной Америке. Как сообщил инсайдер Кристиан Мартин в соцсетях, 35-летний бомбардир продолжит карьеру в чемпионате Аргентины.

Суарес в статусе свободного агента пополнил ряды «Ривер Плейт». Детали сделки между сторонами пока не разглашаются.

Ранее в СМИ сообщалось, что Луис близок к трансферу в МЛС.

В минувшем сезоне уругвайский голеадор принял участие в 45 поединках за «матрасников», в которых отметился 13 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Ривер Плейт
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