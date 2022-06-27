Луис Суарес выбрал себе новый клуб

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Луис Суарес покинул Европу и трудоустроился в Южной Америке. Как сообщил инсайдер Кристиан Мартин в соцсетях, 35-летний бомбардир продолжит карьеру в чемпионате Аргентины.

Суарес в статусе свободного агента пополнил ряды «Ривер Плейт». Детали сделки между сторонами пока не разглашаются.

Ранее в СМИ сообщалось, что Луис близок к трансферу в МЛС.

В минувшем сезоне уругвайский голеадор принял участие в 45 поединках за «матрасников», в которых отметился 13 забитыми мячами и двумя результативными передачами.