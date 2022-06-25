«Барселона» на грани трансферного краха – клуб может не купить обещанных звёзд

Каталонская «Барселона» активно планировала свое трансферное окно, замахнувшись сразу на нескольких топ-футболистов. В шорт-листе руководства «сине-гранатовых» фигурировали имена Роберта Левандовски, Маркоса Алонсо, Сесара Аспиликуэты, Жюля Кунде и Бернарду Силвы.

Однако планы планами, а есть суровая реальность. Каталонцы рискуют не подписать ни одного из вышеназванных игроков, поскольку не могут оформлять новые контракты из-за экономических моментов. Для того, чтобы пригласить новичков, «сине-гранатовым» нужно сначала продать кого-то из своих футболистов и прилично разгрузить зарплатную ведомость. Если этого не произойдет, «Барса» останется без обещанного усиления.

Ранее сообщалось, что «Барселона» собирается продать голландца Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки оценивается примерно в 80 миллионов евро.