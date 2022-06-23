«ПСЖ» предложил Неймара «Барселоне» по удивительно низкой цене

Нападающий «ПСЖ» Неймар уже оказался не нужным своей команде, французы предложили бразильца «Барселоне».

По информации испанского издания Fichajes, парижане готовы продать каталонскому клубу Неймара всего лишь за 50 миллионов евро. Как отмечает источник, его выступление не оправдывает желание руководства команды. После подписания нового контракта с форвардом Килианом Мбаппе боссы команды делают ставку на него, а роль Неймара, который был куплен за 222 миллиона евро отошла на второй план.

Напомним, контракт 30-летнего бразильца с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года, Неймар не раз высказывался в СМИ, что не намерен покидать команду. Руководство наоборот хочет избавиться от игрока.