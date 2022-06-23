Защитник «Реала» рассказал, что его жена хотела выставить на свадьбе копии кубков

Испанский защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль рассказал журналистам о том, что его жена хотела выставить на их свадьбе копии кубков.

Карвахаль сказал, что его жена хотела выставить на свадьбе копии кубков, но от этой идеи было решено отказаться. Защитник «королевского клуба» отшутился, что тогда гости не обратили бы внимание на жениха и невесту, а просто фотографировались бы с трофеями.

Напомним, что в прошлом сезоне Дани Карвахаль вместе с мадридской командой выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов. В испанском чемпионате защитник провёл 24 встречи, в которых забил один мяч и сделал три ассиста.