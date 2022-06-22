Савиола нашёл звёздного новичка для «Барселоны»

Бывший нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Хавьер Савиола высказался о возможном переходе своего соотечественника Анхеля ди Марии в каталонский клуб.

«Анхель отлично бы вписался в игру «Барселоны». Ди Мария был звездой в каждой команде, за которую выступал. Я отлично знаком с его профессионализмом, мы вместе поиграли за «Бенфику». Думаю, не будет проблемой то, что он раньше выступал за мадридский «Реал», - приводит слова Хавьера AS.

Напомним, что ди Мария покинул «ПСЖ» в связи с истечением срока трудового договора. В настоящий момент аргентинец находится в статусе свободного агента.