Тренер «Вильярреала» расхвалил Пау Торреса

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери в разговоре с журналистами очень лестно высказался по поводу испанского защитника Пау Торреса.

Эмери сказал Football.London, что он тренировал многие топ-клубы, но такого классного центрального защитника не встречал. Испанский специалист отметил, что Торрес является футболистом топ-уровня, который запросто сможет играть на высочайшем уровне в лучших командах Европы.

Напомним, что в услугах Торреса очень заинтересован «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне защитник провёл в испанской лиге в составе «Вильярреала» 33 встречи, в которых забил пять мячей и сделал один ассист.