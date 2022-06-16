Гаттузо хочет видеть Веа в «Валенсии»

Нападающий «Лилля» Тимоти Веа стал трансферной целью испанской «Валенсии». По информации от журналиста Николо Скиры, американец является приоритетным вариантом для нового тренера «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо на позицию нападающего.

По сведениям источника, Гаттузо ищет для «Валенсии» нападающего с похожими качествами, как у форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Сообщается, что «летучие мыши» уже начали переговоры с «Лиллем» по аренде Тимоти Веа с правом выкупа.

В прошлом сезоне Веа отметился тремя голами и четырьмя ассистами за «Лилль» в чемпионате Франции. Тимоти является сыном бывшего обладателя «Золотого мяча» Джорджа Веа, который ныне является президентом Либерии.