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Перес: «Мбаппе ещё может оказаться в «Реале», но мы хотим настоящего Мбаппе, а не такого»

16 Июня 2022 • 01:54 Комментировать

Президент «Реала» Флорентино Перес не исключает, что в будущем Килиан Мбаппе всё-таки окажется в его клубе.

«Думаю, мама Мбаппе хотела, чтобы он перешёл к нам. Она знала, что выступление за «Реал» – его давняя мечта. Я всё ещё уважаю Килиана.

Я никогда не говорил, что с Мбаппе всё покончено раз и навсегда. Это не так, за три года многое может измениться.

Но нам не нужен тот Килиан, которым он стал недавно. Это не тот человек, в котором мы были заинтересованы. Нам был нужен настоящий Мбаппе», – отметил Перес в интервью El Chiringuito.

В мае Килиан Мбаппе продлил контракт с «Пари Сен-Жермен» до 2025 года, отказав мадридскому «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе
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