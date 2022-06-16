Перес: «Мбаппе ещё может оказаться в «Реале», но мы хотим настоящего Мбаппе, а не такого»

Президент «Реала» Флорентино Перес не исключает, что в будущем Килиан Мбаппе всё-таки окажется в его клубе.

«Думаю, мама Мбаппе хотела, чтобы он перешёл к нам. Она знала, что выступление за «Реал» – его давняя мечта. Я всё ещё уважаю Килиана.

Я никогда не говорил, что с Мбаппе всё покончено раз и навсегда. Это не так, за три года многое может измениться.

Но нам не нужен тот Килиан, которым он стал недавно. Это не тот человек, в котором мы были заинтересованы. Нам был нужен настоящий Мбаппе», – отметил Перес в интервью El Chiringuito.

В мае Килиан Мбаппе продлил контракт с «Пари Сен-Жермен» до 2025 года, отказав мадридскому «Реалу».