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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роберто продлил контракт с «Барселоной»

10 Июня 2022 • 14:31 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто продлил контракт с «сине-гранатовыми» до конца следующего сезона. Журналист Фабрицио Романо утверждает, что официально об этом будет объявлено уже в ближайшие дни.

Ранее ходили слухи, что Роберто покинет «Барселону» в статусе свободного агента. Тем не менее, испанец согласовал с клубом новый контракт и готов подписать его в самое ближайшее время.

Напомним, что Роберто является воспитанником каталонской «Барселоны». 30-летний футболист провёл за «сине-гранатовых» суммарно 12 сезонов. В прошлой кампании игрок отметился двумя голами и одним ассистом в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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