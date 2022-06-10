Роберто продлил контракт с «Барселоной»

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто продлил контракт с «сине-гранатовыми» до конца следующего сезона. Журналист Фабрицио Романо утверждает, что официально об этом будет объявлено уже в ближайшие дни.

Ранее ходили слухи, что Роберто покинет «Барселону» в статусе свободного агента. Тем не менее, испанец согласовал с клубом новый контракт и готов подписать его в самое ближайшее время.

Напомним, что Роберто является воспитанником каталонской «Барселоны». 30-летний футболист провёл за «сине-гранатовых» суммарно 12 сезонов. В прошлой кампании игрок отметился двумя голами и одним ассистом в чемпионате Испании.