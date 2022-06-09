Бывший футболист «Порту» и «Валенсии» приговорён к шести месяцам тюремного заключения

Бывший футболист сборной Алжира Рабах Маджер в четверг, 9 июня, был приговорён к шести месяцам тюремного заключения, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бывший футболист обвинён по делу в «ложных отчётах» бухгалтерии. Бывшая звезда «Порту» и «Валенсии» столкнулся со вторым обвинением в подлоге, ложных показаниях, мошенничестве и краже данных, за что прокуратура просила 18 месяцев тюрьмы.

Источник утверждает, что он является совладельцем двух испанских изданий, которые существовали с 2016 по 2019 год. Менеджер должен был получить около 2000 евро в качестве государственной поддержки, несмотря на закрытие тех самых редакций.

Суд над 63-летним бывшим спортсменом, который был капитаном алжирской команды, выигравшей Кубок Африки в 1990 году, начался 2 июня в суде Сиди Мхамеда (Алжир).