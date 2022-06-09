«Барселона» нацелилась на 18-летнего таланта «Лас-Пальмаса»

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро заинтересовал своей игрой в Сегунде боссов «Барселоны».

Издание AS, сообщает о том, что руководство каталонского клуба намерено подписать молодого талантливого полузащитника уже этим летом. Испанские СМИ уже сравнивают 18-летнего Молейро с Педри.

В прошедшем сезоне Сегунды молодой испанец был ключевым игроком в составе «Лас-Пальмаса». Он сыграл 37 матчей в лиге, забил 3 мяча и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 3 миллиона евро. Контракт Молейро с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года.