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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нацелилась на 18-летнего таланта «Лас-Пальмаса»

09 Июня 2022 • 15:21 Комментировать

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро заинтересовал своей игрой в Сегунде боссов «Барселоны».

Издание AS, сообщает о том, что руководство каталонского клуба намерено подписать молодого талантливого полузащитника уже этим летом. Испанские СМИ уже сравнивают 18-летнего Молейро с Педри.

В прошедшем сезоне Сегунды молодой испанец был ключевым игроком в составе «Лас-Пальмаса». Он сыграл 37 матчей в лиге, забил 3 мяча и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 3 миллиона евро. Контракт Молейро с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Ла Лига Лас-Пальмас Альберто Молейро
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