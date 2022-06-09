Рюдигер: «Анчелотти сказал мне, что меня будет рада видеть вся команда»

Новичок мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о подробностях беседы с наставником команды Карло Анчелотти, в ходе которой итальянец убедил футболиста переехать на «Сантьяго Бернабеу».

«На протяжении всего сезона у меня было множество вариантов, но я рассматривал лишь предложения от «Реала» и «Челси». Анчелотти сказал мне, что вся команда будет очень рада меня видеть, поэтому я очень счастлив», – сказал Рюдигер в беседе с Marca.

Напомним, что Рюдигер присоединился к мадридскому «Реалу» этим летом на правах свободного агента. Официальное объявление о трансфере состоялось после победного для «сливочных» финала Лиги чемпионов.