Азар останется в «Реале» на следующий сезон

Нападающий «Реала» Эден Азар, вероятнее всего, останется в «королевском» клубе ещё на один сезон, сообщает Goal.

Источник пишет, что у футболиста есть твёрдое желание внести вклад в успех «Реала» в сезоне-2022/23. Стоит отметить, что трансфер Азара является самым дорогим приобретением в истории клуба. Летом 2019 года «сливочные» заплатили «Челси» 115 миллионов евро.

В прошлом сезоне 31-летний бельгиец сыграл за мадридский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 12 миллионов евро.