Кампос будет совмещать работу в «ПСЖ» с должностью консультанта «Сельты»

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос будет совмещать работу в клубе с должностью консультанта в «Сельте». Напомним, что португалец прибыл в Париж именно из стана «кельтов».

Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, у Кампоса будет достаточно времени для того, чтобы совмещать обе должности. Ранее португалец сменил на посту спортивного директора «ПСЖ» Леонардо, работой которого были недовольны катарские владельцы.

Ходили слухи, что Кампос летом намерен продать из «ПСЖ» минимум шестерых футболистов. Из линии полузащиты в команде на следующий сезон гарантированно останется лишь Марко Верратти.